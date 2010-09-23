Павличко вважає лист Януковича до діаспори «пустими балачками»

Голова Української Всесвітньої Координаційної Ради Дмитро ПАВЛИЧКО вважає «пустими балачками» лист Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до української діаспори.

Про це Д.ПАВЛИЧКО сказав УНІАН, коментуючи лист В.ЯНУКОВИЧА до Українського конгресового комітету Америки. Він наголосив, що «ЯНУКОВИЧ бажає говорити з представниками української діаспори, а з представниками української інтелігенції, 130 представників якої підписали відкритий лист до нього, він говорити не збирається».

За його словами, у листі, який В.ЯНУКОВИЧ надіслав до Українського конгресового комітету Америки напередодні свого візиту в США, «немає головного, а саме, немає відповіді на питання, хто саме з видатних українських мислителів, філософів, письменників підтримує політику команди ЯНУКОВИЧА?».

«ЯНУКОВИЧ говорить, що він працює для людей. Для людей працювала радянська влада, яка працювала для найбідніших. ЯНУКОВИЧ працює для людей багатих, які сидять у Верховній Раді. Його фінансують найбагатші люди зі Сходу України, які не є українськими патріотами. ЯНУКОВИЧ належить до олігархії, якій байдуже українська мова, культура, історія», - підкреслив Д.ПАВЛИЧКО.

«Ідеологія ЯНУКОВИЧА нагадує мені радянську. ЯНУКОВИЧ говорить про реформи, проте ми не бачимо жодних реформ. Щодо судової реформи, то все, що зробила нова влада – це перетворила Конституційний суд на слухняну машину. Всі ті, хто мав власну думку зі складу суду вже виведені, а новий склад – слухняні, які власної думки взагалі не мають», - висловив переконання Д.ПАВЛИЧКО.

Зокрема, «пустими словами» називає Д.ПАВЛИЧКО намагання В.ЯНУКОВИЧА переконати світ у наявності свободи слова в Україні. «З дозволу та благословення ЯНУКОВИЧА відбуваються гоніння незалежних ЗМІ, які дозволяють собі інколи критичні висловлювання на адресу нової влади. В той самий день і час, коли ЯНУКОВИЧ переконував канцлера Німеччини МЕРКЕЛЬ у тому, що саме він є головним захисником свободи слова в Україні, саме того дня в ті хвилини, тут, в Україні, суд позбавляв незалежні телеканали права мовлення для деяких регіонів України», - сказав голова Української Всесвітньої Координаційної Ради.

«У нас уже немає демократії. У нас немає парламенту. Опозиція знає, що жодна її ініціатива вже не пройде через Верховну Раду. У нас створено ситуацію, яка була за комуністичних часів: «Партія сказала, народ виконав», - додав Д.ПАВЛИЧКО.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня, напередодні візиту до США, В.ЯНУКОВИЧ надіслав Українському конгресовому комітету Америки лист, у якому йшлося про необхідність ведення більш активного діалогу влади в Україні з представниками української діаспори.

У листі зазначається, що “не всім подобається та твердість і наполегливість, з якою ми йдемо по шляху реформ”. “Стара корумпована бюрократія в Україні робить усе, щоб подавати на зовні викривлену інформацію про нашу політику. Намагається чіпляти нам ярлики, перешкодити зближенню України з Заходом. Для цього організовуються дрібні провокації, робляться спроби переконати світ у тому, що ми начебто, згортаємо демократичні процеси та свободу слова”. – підкреслив В.ЯНУКОВИЧ у листі до Українського конгресового комітету Америки.

Як підкреслив В.ЯНУКОВИЧ: “Коли мені говорять, що я, начебто, заперечую Голодомор – я ініціюю розсекречення архівних матеріалів, що стосуються періоду Голодомору, і передачу їх теж в Інститут Національної пам’яті, де історикам можна буде об’єктивно і з цілковитим доступом їх вивчати. Я проти того, щоб закривали історію і щоб політики робили на цьому спекуляції”.

Того ж дня, 20 вересня, на офіційному сайті Президента України В.ЯНУКОВИЧА знову з’явився розділ, присвячений Голодомору 1932-1933 років в Україні.