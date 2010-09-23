ГПУ викликає на допит екс-керівника апарату уряду Тимошенко

Сьогодні на допит до Генеральної прокуратури викликано Михайла ЛІВІНСЬКОГО - керівника служби лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це повідомляє офіційний сайт БЮТ.

При цьому, йдеться у повідомленні, у повістці не зазначено, в якій якості та з якою метою викликають керівника служби Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами М.ЛІВІНСЬКОГО, він неодмінно прибуде до слідчого.

«Причина інтересу Генеральної прокуратури до моєї особи може бути тільки одна – це ще один крок влади ЯНУКОВИЧА на шляху політичних репресій і залякування по відношенню до людей, які безпосередньо працюють з Юлією ТИМОШЕНКО. Це, на мою думку, і спроба також продовжити психологічний пресинг лідера нашої партії», - сказав М.ЛІВІНСЬКИЙ.