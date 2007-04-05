Сівкович: Ющенко готується встановити президентську диктатуру

Народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів Владимир Сівкович заявляє, що володіє інформацією про те, що найближчим часом Президент має намір усунути від виконання обов`язків Кабінет Міністрів Віктора Януковича і узяти виконавчі повноваження на себе. Про це повідомляє сайт Партії регіонів з посиланням на прес-службу народного депутата.

«З джерел у Секретаріаті Президента до мене надійшла інформація, що у Ющенка вже готують наступний антиконституційний указ. Найближчим часом Президент України має намір усунути від обов`язків Кабінет міністрів Януковича і узяти виконавчі повноваження на себе», - цитує прес-служба В. Сівковича.

«Якщо це відбудеться, то ні про які чесні і демократичні вибори не буде і мови», - підкреслив депутат-регіонал.

Крім того, він вважає, що «вихід такого указу свідчитиме про намір повної узурпації влади і встановлення президентської диктатури в країні».