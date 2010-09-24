Комісії ВР дали ще два місяці на справу про «газ Фірташа»

Верховна Рада України ухвалила рішення про продовжити роботу Тимчасової слідчої комісії ВР щодо рішення Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма, розслідування фактів корупційної діяльності ЗАТ "РосУкрЕнерго" і причетності до цього посадових осіб органів державної влади та арешту екс-голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” ухвалення відповідного рішення проголосували 318 народних депутатів з 411 зареєстрованих у сесійній залі.

Верховна Рада продовжила роботу цієї комісії на два місяці.

Звіт про роботу ТСК буде заслуханий на черговій сесії парламенту у листопаді 2010 року.