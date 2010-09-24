У Медведька зайнялися вивченням законності «справи Пукача»

У Генеральній прокуратурі України вивчають матеріали кримінальної справи, порушеної проти колишнього генерала міліції Олексія ПУКАЧА, і законність ухваленого стосовно нього рішення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО повідомив в інтерв`ю журналістам, відповідаючи на запитання, чи продовжено слідство у справі О.ПУКАЧА, якого звинувачують у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе.

"У справі зараз виконується вимога статті 217 Кримінального кодексу - ознайомлення з матеріалами кримінальної справи - рішення ухвалене слідчим, який є самостійною процесуальною фігурою. Одночасно наглядаючий прокурор вивчає кримінальну справу, зокрема законність ухваленого рішення", - зазначив генпрокурор.

Відповідаючи на запитання про те, чи означає це, що у справі О.ПУКАЧА ще проводитимуться якісь слідчі дії, О.МЕДВЕДЬКО відповів: "Поживемо - побачимо".

Також генпрокурор запевнив, що не підписував наказів про звільнення когось зі слідчих. "Ніхто не відсторонявся, всі хто працював - працюють", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, журналіст Г.Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі у Київській області було виявлено обезголовлене тіло, яке, за висновком експертів, могло належати журналістові.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА і Олександра ПОПОВИЧА, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років. Ще один обвинувачений - О.ПУКАЧ - знаходився у розшуку з 2005 року, і був затриманий 21 липня 2009 р.

14 вересня 2010 року прес-служба Генпрокуратури заявила, що досудове слідство у кримінальній справі за звинуваченням колишнього генерала міліції О.ПУКАЧА у вбивстві журналіста Г.Гонгадзе закінчується. За даними ГПУ, слідством встановлено, що замовником цього злочину був на той час керівник МВС України, зараз вже покійний Юрій Кравченко.

17 вересня Генпрокуратура направила до суду подання з вимогою до 14 грудня продовжити термін утримання О.ПУКАЧА під вартою. Продовжити термін арешту необхідно для того, щоб усі сторони змогли ознайомитися з матеріалами справи, які в подальшому будуть передані до суду для розгляду по суті.