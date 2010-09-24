ВР пропонують позбавити Горбаля депутатських повноважень
16:10, 24 вересня 2010Політика
2388 0
Проект постанови - на сайті парламенту
|Василь Горбаль
Відповідний проект постанови розміщений на офіційному сайті парламенту України. Текст постанови поки що недоступний для прочитання.
Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом призначив В.ГОРБАЛЯ головою Львівської облдержадміністрації.
8 вересня сесія Львівської обласної ради висловила недовіру голові ОДА В.ГОРБАЛЮ. За дане рішення проголосували 66 депутатів (при необхідних 61), проти – 10 депутатів, утрималися – 8.
Відповідно до законодавства, народний депутат України не може поєднувати депутатські повноваження з роботою у виконавчих структурах влади.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter