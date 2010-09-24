ВР пропонують позбавити Горбаля депутатських повноважень

У Верховній Раді України зареєстровано проект постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата Василя ГОРБАЛЯ.

Відповідний проект постанови розміщений на офіційному сайті парламенту України. Текст постанови поки що недоступний для прочитання.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом призначив В.ГОРБАЛЯ головою Львівської облдержадміністрації.

8 вересня сесія Львівської обласної ради висловила недовіру голові ОДА В.ГОРБАЛЮ. За дане рішення проголосували 66 депутатів (при необхідних 61), проти – 10 депутатів, утрималися – 8.

Відповідно до законодавства, народний депутат України не може поєднувати депутатські повноваження з роботою у виконавчих структурах влади.