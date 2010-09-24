Литвин встав на захист одного нардепа від іншого

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає необґрунтованими претензії народного депутата Ігоря САВЧЕНКА до голови парламентського Комітету з питань національної безпеки і оборони Анатолія ГРИЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні на прес-конференції у Харкові.

"Звернення САВЧЕНКА – це вже не перше таке звернення. Раніше до мене зверталися чотири народних депутата, які, до речі, не є членами цього комітету, з аналогічним проханням. Але до мене надійшла інформація від першого заступника голови комітету Сергія ГРИНЕВЕЦЬКОГО, який стверджує, що ці "наскоки" позбавлені будь-яких підстав", - сказав В.ЛИТВИН.

Він зазначив, що право ставити питання про відставку голови комітету можуть голова Верховної Ради, депутати – члени цього комітету, та сам депутат, який очолює комітет.

"Отже, ці заяви – політична оцінка діяльності голови комітету. У мене до цього депутата немає жодної претензії. Я не бачу подальшого розвитку цих подій", - сказав В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 вересня, народний депутат Ігор САВЧЕНКО звернувся до В.ЛИТВИНА з вимогою винести на розгляд Верховної Ради питання про відставку голови Комітету ВР з національної безпеки і оборони А.ГРИЦЕНКА.

Раніше група народних депутатів звернулася до В.ЛИТВИНА з проханням відкликати А.ГРИЦЕНКА з посади голови Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони, відповідно до статті 7 Закону України “Про комітети Верховної Ради України”. Лист підписали депутати Олег ЧЕРПИЦЬКИЙ, І.САВЧЕНКО, Петро КУЗЬМЕНКО і Володимир ІВАНЕНКО.