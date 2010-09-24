Синам Януковича дають викупити по шматку землі у Донецьку

Сьогодні 48-а сесія Донецької міської ради п`ятого скликання надала дозвіл синам Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА - Віктору і Олександру – на викуп у власність двох земельних ділянок.

Як передає кореспондент УНІАН, у рішенні сесії записано, що ЯНУКОВИЧУ Віктору Вікторовичеві (що проживає за адресою: м. Київ, вул. Кропивницького, д. 10, кв. 40) надається дозвіл «на розробку проекту землеустрою з відведення земельної ділянки у власність через викуп і проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для експлуатації існуючої адміністративної будівлі і господарського блоку по вул. Райніса, 65-в у Будьоновському районі».

Іншим рішенням сесії ЯНУКОВИЧУ Олександру Вікторовичеві (що проживає за адресою: м. Донецьк, вул. Райніса, 65-Д) надається дозвіл «на розробку проекту землеустрою з відведення земельної ділянки у власність через викуп і проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для експлуатації існуючої адміністративної будівлі і спортивного комплексу по вулиці Райніса, 65-Г у Будьонновському районі».

Дані рішення сесії зобов`язують В.ЯНУКОВИЧА і О.ЯНУКОВИЧА у місячний термін звернутися до організації, що має відповідну ліцензію, «за укладенням договору на розробку проекту землеустрою з відведення земельної ділянки».

Також рішення сесії зобов`язує управління земельних ресурсів міськради провести експертну оцінку даних земельних ділянок для експлуатації існуючих об`єктів.