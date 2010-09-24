Ющенко: з кожним роком рейтинг України буде все нижчий

Лідер «Нашої України» Віктор ЮЩЕНКО вважає, що результати місцевих виборів можуть бути сфальсифіковані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Києві, коментуючи на прохання журналістів заяви деяких політичних сил про те, що влада планує сфальсифікувати вибори.

«Я погоджуюсь з такою оцінкою», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, про наміри влади сфальсифікувати результати голосування свідчать порушення при формуванні виборчих комісій, факти тиску на засоби масової інформації.

«Ми не бачимо готовності влади забезпечити чесні і прозорі вибори», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Він розкритикував процес підготовки влади до проведення місцевих виборів.

«Я не думаю, що нам потрібно сподіватись на щось успішне. Я думаю, що з кожним роком після подій такого масштабу - знакових для політичного і суспільного масштабу - Україна буде отримувати все нижчий і нижчий рейтинг», - сказав лідер «Нашої України».

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що це є не лише проблемою влади, оскільки виборець має усвідомити відповідальність за свій вибір.

«Я не знаю, чи готова нація це осмислити: мені здається, що уроки нечистої влади, уроки нечесних виборів, уроки політичного ґвалтування, нам ще треба багато разів пережити, щоб потім зрозуміти одне – тільки в свободі може бути цікавий журналіст, тільки в свободі квітне людина, розвивається конкуренція і твориться те, що кінець-кінцем називається прогресом», - сказав В.ЮЩЕНКО.