Ющенко: з кожним роком рейтинг України буде все нижчий
Виборці мають усвідомити відповідальність
Лідер «Нашої України» Віктор ЮЩЕНКО вважає, що результати місцевих виборів можуть бути сфальсифіковані.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Києві, коментуючи на прохання журналістів заяви деяких політичних сил про те, що влада планує сфальсифікувати вибори.
«Я погоджуюсь з такою оцінкою», - сказав В.ЮЩЕНКО.
За його словами, про наміри влади сфальсифікувати результати голосування свідчать порушення при формуванні виборчих комісій, факти тиску на засоби масової інформації.
«Ми не бачимо готовності влади забезпечити чесні і прозорі вибори», - зазначив В.ЮЩЕНКО.
Він розкритикував процес підготовки влади до проведення місцевих виборів.
«Я не думаю, що нам потрібно сподіватись на щось успішне. Я думаю, що з кожним роком після подій такого масштабу - знакових для політичного і суспільного масштабу - Україна буде отримувати все нижчий і нижчий рейтинг», - сказав лідер «Нашої України».
В.ЮЩЕНКО підкреслив, що це є не лише проблемою влади, оскільки виборець має усвідомити відповідальність за свій вибір.
«Я не знаю, чи готова нація це осмислити: мені здається, що уроки нечистої влади, уроки нечесних виборів, уроки політичного ґвалтування, нам ще треба багато разів пережити, щоб потім зрозуміти одне – тільки в свободі може бути цікавий журналіст, тільки в свободі квітне людина, розвивається конкуренція і твориться те, що кінець-кінцем називається прогресом», - сказав В.ЮЩЕНКО.