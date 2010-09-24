"Покерувати" Запоріжжям дали регіоналові

Депутати Запорізької міськради затвердили рішення про дострокове припинення повноважень мера Запоріжжя Євгена КАРТАШОВА і секретаря міськради Юрія КАПТЮХА і обрали в.о. мера Володимира КАЛЬЦЕВА, який до останнього часу обіймав посаду першого заступника голови облдержадміністрації і був керівником Запорізької міської організації Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з повідомленням прес-служби Запорізької мерії, відповідні рішення було ухвалено депутатами міськради сьогодні під час 43-ої позачергової сесії.

"Сьогодні відбулася 43-а позачергова сесія Запорізької міської ради. У її роботі взяли участь 76 депутатів. Депутати підтримали рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Євгена КАРТАШОВА і секретаря міської ради Юрія КАПТЮХА, а також обрали Володимира КАЛЬЦЕВА новим секретарем міської ради", - повідомили в прес-службі.

Таким чином, відповідно до законодавства, В.КАЛЬЦЕВ (який неодноразово брав участь у виборах на посаду мера Запоріжжя і неодноразово програвав їх, спочатку Олександру ПОЛЯКУ, а відтак і Є.КАРТАШОВУ) тепер виконуватиме обов`язки міського голови Запоріжжя - фактично очолить міську владу на період до підбиття підсумків місцевих виборів.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня, повернувшись з Києва, мер Запоріжжя Є.КАРТАШОВ, який беззмінно обіймав посаду запорізького міського голови з 2003 року, заявив про відставку. Наступного дня стало відомо про те, що секретар Запорізької міськради Ю.КАПТЮХ також написав заяву про складання повноважень.

Довідка УНІАН. Володимир КАЛЬЦЕВ, 1966 р.н. бізнесмен, голова ради директорів компанії "Александр", неодноразовий учасник виборів на посаду мера Запоріжжя, керівник Запорізької міської організації Партії регіонів, до останнього часу – перший заступник голови Запорізької облдержадміністрації.