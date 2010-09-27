Сьогодні у Вашингтоні розпочалися українсько-американські консультації з питань оборони.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, від української сторони у заході бере участь делегація у складі представників центрального апарату військового відомства та Генерального штабу ЗСУ на чолі із заступником міністра оборони Борисом АНДРЕСЮКОМ.

Делегацію Міністерства оборони США на консультаціях очолює помічник міністра оборони США з питань міжнародної безпеки, посол Александр ВЕРШБОУ.

Програмою візиту на сьогодні передбачено зустріч заступника Б.АНДРЕСЮКА з послом України в США Олександром МОЦИКОМ.

Після цього члени української делегації відбудуть до Національного університету оборони США, де зустрінуться з президентом університету віце-адміралом Енном РОНДЮ, віце-президентом з академічних питань доктором Джоном ЯГЕРОМ та начальником факультету Національного воєнного коледжу Національного університету оборони США полковником Андресом ПЛУМПУ.

У ході візиту українська делегація візьме участь у покладанні квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку.

У Дзеркальній залі Посольства України, відбудеться зустріч членів української делегації з членами Американсько-Української бізнесової ради.

Завтра, 28 вересня, у Пентагоні за участю представників української і американської військових делегацій заплановані брифінги та засідання робочих груп.

Зокрема, сторони обговорять цілі, завдання, досягнення та проблемні питання двосторонніх консультацій з питань оборони у 2009 році, питання співробітництва у галузі безпеки між Україною і США у 2010 році, співробітництво у галузі регіональної безпеки, хід проведення в Україні стратегічного оборонного огляду, актуальні питання двостороннього військово-технічного співробітництва.

Як очікується, значну увагу буде приділено стану виконання Державної програми розвитку ЗСУ на 2006 – 2011 роки, розробці Концепції подальшого реформування ЗСУ на період до 2015 року.

Окремо у Пентагоні передбачені зустрічі Б.АНДРЕСЮКА із заступником помічника міністра оборони США з питань Афганістану та Пакистану Джоном ХІЛЛОМ, заступником помічника міністра оборони США з питань особового складу та готовності Семьюелом КЛЯЙНМАНОМ і заступником помічника міністра оборони США з питань розвитку сил Девідом ОЧМАНЕКОМ.

Крім того, Б.АНДРЕСЮК планує зустрітися з представниками офісу помічника міністра оборони США по спеціальних операціях та конфліктах низької інтенсивності та обговорити питання розвитку спроможностей.

У свою чергу, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ віце-адмірал Ігор КАБАНЕНКО, який входить до складу української делегації, зустрінеться із заступником начальника Управління планування та політики Об’єднаного штабу ЗС США генерал-лейтенантом Чарльзом ЯКОБІ.

Цього ж дня у Держдепартаменті США Б,АНДРЕСЮК зустрінеться із заступником помічника Державного секретаря США МАКЕЛДОУНІ.

У середу, 29 вересня, у Пентагоні відбудеться двостороння зустріч Б.АНДРЕСЮКА та А.ВЕРШБОУ.

Після цього заплановане пленарне засідання, під час якого зі вступним словом звернуться заступник помічника міністра оборони США з питань співробітництва з Російською Федерацією, Україною та Євразією офісу міністра оборони США доктор Селеста ВОЛЛАНДЕР і Б.АНДРЕСЮК, а також загальне засідання, брифінги робочих груп, пленарні сесії, обговорення та підбиття підсумків роботи.

Цього ж дня українська делегація відбуде до України.