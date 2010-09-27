Скандал у КПУ: Симоненко напосівся на «політичного штрейбрехера»

Лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО заявляє, що член партії, народний депутат України Леонід ГРАЧ займається “політичним штрейбрехерством”.

Про це П.СИМОНЕНКО сказав на пленумі Центрального комітету КПУ.

Доповідь П.СИМОНЕНКА розміщена на сайті КПУ. У цій доповіді сказано, що «кожен комуніст може в рамках статуту (наприклад, на цьому пленумі) зажадати перегляду того чи іншого рішення, прийнятого вищими органами партії, зокрема і про перебування нашої фракції в коаліції (Л.ГРАЧ заявляв про те, що КПУ не повинна була йти в коаліцію з Партією регіонів - УНІАН).

При цьому П.СИМОНЕНКО наголосив: «Але з ленінських часів існує непорушне правило: жоден комуніст не має права ставити подібні питання в буржуазних засобах масової інформації, як це робить товариш ГРАЧ».

«При цьому Леонід Іванович не тільки переносить внутрішньопартійні проблеми на сторінки буржуазних друкованих видань і на екрани олігархічних телеканалів, а перш за все, активно сприяє ворогам партії брехати на партію, тобто займається політичним штрейбрехерством», - додав лідер КПУ.

«На жаль, у діях товариша ГРАЧА це стало вже системою. На пленумах ЦК відмовчується, а все красномовство і бажання поговорити без розбору проявляє в «помаранчевих» ЗМІ. Як ви знаєте, в 2009 році за аналогічні дії рішенням пленуму ЦК КПУ він був виведений зі складу президії ЦК. Проте належних висновків з товариської критики не зробив», - наголосив П.СИМОНЕНКО.

Він закликав членів Кримського рескому партії подумати про те, чи «поєднується їх сліпа підтримка явно помилкових дій товариша ГРАЧА з нормами статуту і комуністичною етикою». П.СИМОНЕНКО вважає, що потрібно «рішуче засудити подібні дії які порушують партійну дисципліну, створюють загрозу розколу партійних лав».

П.СИМОНЕНКО, коментуючи вимоги, у тому числі і Л.ГРАЧА, про вихід КПУ зі складу правлячої коаліції, сказав, що «об`єктивно вони збігаються з прагненням націонал-радикалів, а також впливових сил у Партії регіонів, виштовхнувши з коаліції комуністів, заповнити звільнену політичну нішу войовничими антикомуністами і русофобами».

Лідер КПУ вважає, що все це «є складовою частиною, першим етапом ширшого, такого, що ініціюється західними імперіалістичними колами, плану – не тільки витіснити Компартію з політичної арени і перетворити її на маргінальну силу, але і змістити політичну лінію нинішньої влади різко вправо, в бік Заходу, не допустити подальшого зближення України з Росією, а надалі здійснити реставрацію націоналістичного режиму і його прозахідної політики».

За словами П.СИМОНЕНКА, Центральний комітет вважає за необхідне, аби «фракція Компартії використовувала будь-які можливості коаліції з метою впливу на формування і проведення політичного курсу, що відповідає інтересам країни, захисту інтересів трудящих, протистояння планам антинародних, націоналістичних сил».