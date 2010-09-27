На базі «Форуму порятунку Києва» створено партію «Форум»
Черняховський пояснив, навіщо
На базі громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» створено політичну партію «Форум».
Про це повідомив УНІАН головний координатор «Форуму» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.
Установчий з’їзд партії, що відбувся 16 вересня цього року в Києві, обрав голову та політраду партії, прийняв програму та статут.
За словами голови партії В.ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, до створення партії підштовхнуло небажання влади реагувати на вимоги громадських організацій, а також відсутність можливості безпартійним громадянам висуватися в місцеві ради.
«Після змін у законодавстві в 2005 році громадяни втратили можливість самовисуватися в місцеві ради. Вивчення ряду політичних партій в Україні наштовхнуло на думку про те, що практично ніхто з них не бажає відображати інтереси простих людей, а лобіюють виключно інтереси власників партій. Тому ми зібралися і заснували нову політичну партію, щоб зібрати гідних людей і дати їм можливість одержати представництво в місцевих радах», – говорить керівник партії.
За словами В.ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, про те, що нова політсила має намір відстоювати інтереси простого народу, говорить і сама назва партії «Форум», яка означає «широкі представницькі збори».
Засновник нового політичного об’єднання стверджує, що головною метою партії є забезпечення високої якості життя конкретної людини.
«Когось може здивувати, що у нас немає завдання перемогти корупцію або посадити всіх бандитів у в’язниці. Їх тут немає, тому що ми вважаємо їх простим струсом повітря – неконкретним і спекулятивним, без розуміння конкретних механізмів їх рішення, тому ми пропонуємо всього два десятки завдань, але саме тих, які, на нашу думку, приведуть до поставленої мети», – заявив В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.
Зокрема, він розповів, що партія збирається здійснювати охорону зелених зон і водойм за допомогою введення десятирічного мораторію на вирубку лісів, парків і скверів.
Також партія «Форум» працюватиме на утвердження здорового способу життя. Реалізовуватися даний пункт програми буде шляхом повної заборони реклами алкоголю і тютюну, обмеження місць їх продажу і споживання, а також створення широкої мережі безкоштовних спортивних секцій, гуртків і курсів.
Крім того, новостворена партія одним з пріоритетів висуває неухильне підвищення мінімальної зарплати і пенсії. «В Україні зухвале, показне багатство межує зі страхітливою бідністю. Мінімальна заробітна плата в Україні нині складає 888 грн., що є одним з найнижчих показників в Європі. Для порівняння, мінімальна зарплата в Польщі – близько 3700 грн., у Словенії – 6200 грн., а в Люксембурзі – близько 18 тис. грн.», – підкреслив В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.
«На сьогоднішній день, за великим рахунком, не існує політсили, яка б займалася пропагандою здорового способу життя, зокрема витісненням з життя алкоголю і тютюну, забороною грального бізнесу. Тому ми зробили перший крок – 16 вересня заснували партію – дай Бог, їй довго жити – і зараз нашим завданням є збирання більше 10 тисяч підписів на її підтримку по всій Україні. Ми закликаємо всіх підтримати створення нового руху, який реально стоятиме на ідеологічних позиціях захисту людини, природи, здоров’я, культури і якісного життя», – резюмував В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.
Довідка УНІАН. Громадянська кампанія «Форум порятунку Києва» була створена 5 лютого 2005 року. Активісти громадської організації займаються проблемами охорони навколишнього природного середовища, виступають проти вирубки зелених зон міста, а також борються з ущільненням забудови. Окрім цього, «Форум порятунку Києва» стоїть на позиціях утвердження здорового способу життя. Зокрема, організація добивалася введення заборони на вживання пива та інших слабоалкогольних напоїв у громадських місця, чого, кінець кінцем, і було досягнуто. Також «Форум порятунку Києва» виступає за позачергові вибори Київського міського голови і депутатів Київської міської ради.
Форум (лат. forum) – в містах Стародавнього Риму – головна міська площа – ринок і центр громадського і політичного життя. У переносному значенні – центральне осереддя чого-небудь (виступів, висловів і т. д.), широкі представницькі збори.