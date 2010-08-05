Від людини Януковича в КМДА вимагають мораторію на "хижацьку забудову"

Громадянська кампанія «Форум порятунку Києва» наполягає на введенні мораторію на будівництво і землевідведення в столиці.

Про це головний координатор громадянської кампанії Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ заявив УНІАН, коментуючи запропоновані першим заступником голови Київської міської державної адміністрації Олександром ПОПОВИМ нові процедури землевідведення в столиці.

На думку В.ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, «тільки оголошенням рішучого мораторію можна припинити хижацьку забудову Києва».

Як заявив громадський діяч, масова забудова Києва – це проблема номер один на сьогодні, адже безсистемне зведення житлових, торгових, офісних і розважальних комплексів, яке жителі столиці спостерігають зараз, не має нічого спільного з потребами міста, вбиває його. «Через те люди і починають відчувати себе, як кілька в банці. Відбувається дуже різке збільшення навантаження на всю інфраструктуру: транспортні шляхи, каналізацію, водопровід, електричні мережі, погіршується санітарно-гігієнічний стан столиці, та і повітря стає нестерпним», – підкреслив В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Тому, відзначив головний координатор «Форуму порятунку Києва», без припинення масової потворної забудови Києва більшість проблем нерозв’язні. «Вихід один – мораторій на забудову і на виділення земельних ділянок. Але О.ПОПОВ цього не озвучив, а значить, існуючі проблеми нікуди не подінуться: киян продовжать позбавляти дитячих і спортивних майданчиків, парків, скверів, озер і просто життєвого простору», – резюмував В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

При цьому громадський діяч заявив, що запропонована О.ПОПОВИМ процедура землевідведення на конкурсній основі не змінить ситуацію на краще.

«Яка різниця, на підставі чого буде вирубаний сквер? На підставі того, що це землевідведення зроблене просто якимось наближеним людям або тим же людям, але нібито на конкурентній основі?», – підкреслив В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Крім того, громадський активіст нагадав, що «бажання обмежити забудову в Києві є не тільки у громадськості, але і у політиків».

«Так, наприклад, народні депутати Олексій ПЛОТНІКОВ (Партія регіонів) і Кирило КУЛИКОВ (НУ–НС) підготували законопроект № 2711про обмеження забудови в Києві. Але, на жаль, ці ініціативи «гасяться» в Комітеті Верховної Ради з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики, який очолює «регіонал» Володимир РИБАК», – підкреслив головний координатор ФПК.

При цьому В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ висловив упевненість в тому, що «київська міська влада в нинішньому складі, не дивлячись на прихід першого заступника голови КМДА О.ПОПОВА, не здатна вирішити проблему варварської забудови столиці». «А це означає, що нам потрібні негайні вибори, щоб поміняти Київську міську раду і мера. Я вважаю, враховуючи патологічний, надзвичайний характер ситуації в місті, особливо із забудовами, є сенс внести проект постанови про призначення позачергових виборів і Київради, і Київського міського голови. Провести їх можна вже через три місяці після проведення чергових місцевих виборів 31 жовтня», – заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня 2010 року новий перший заступник голови КДМА О.ПОПОВ запропонував видавати дозволи на відведення ділянок землі в столиці тільки відповідно до Генплану столиці і на конкурентних основах.

Відзначимо, що це не перша спроба вирішити проблеми Києва, що виникли через безсистемне зведення будівель в місті. 3 липня 2008 року у Верховній Раді України був зареєстрований законопроект № 2711 «Про внесення змін до Закону «Про столицю України – місто-герой Київ» (щодо особливостей забудови столиці України – міста Києва) народного депутата О.ПЛОТНІКОВА. Але ввести нові правила забудови не вдалося.

16 червня 2009 року народні депутати О.ПЛОТНІКОВ і К.КУЛИКОВ внесли на розгляд парламенту нову версію законопроекту № 2711 про внесення змін до Закону «Про столицю України – місто-герой Київ».

Цим законопроектом пропонується, по-перше, визначити географічним центром Києва будівлю Київради, по-друге, розділити територію на три зони забудови: перша – в радіусі 3 км від центру, друга – від 3 до 5 км, інше – третя. У першій зоні планується заборонити будь-яке нове будівництво, окрім реставрації та реконструкції будинків із збереженням їх архітектурного стилю та висотності, і будівництва об’єктів комунальної і транспортної інфраструктури; у другій можна буде будувати нові будинки тільки на місці знесених і не більше 50 м висоти, а в третій можна буде будувати все, але з урахуванням відстані між будинками не менше 70 % висоти вищого з них.

Подібне зонування з відповідними обмеженнями забудови існує в багатьох європейських столицях і небезпідставно: це не тільки зберігає культурну і історичну спадщину міста, але і перешкоджає зайвому антропогенному навантаженню на центр.