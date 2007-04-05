КС прийняв до розгляду справу про розпуск Верховної Ради

Конституційний суд України прийняв до розгляду справу про конституційність указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА про розпуск парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ на прес-конференції сьогодні.

За його словами, суд «готовий його розглядати або розглядає».

При цьому В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що найближчим часом буде відомо, як просувається ця процедура.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО увечері 2 квітня підписав указ про розпуск українського парламенту.

Верховна Рада того ж дня прийняла постанову, в якій заявила про відсутність у Президента правових підстав для розпуску парламенту, а Кабінет Міністрів України пізно вночі прийняв постанову, якою вирішив підкорятися тільки Верховній Раді.

Представники коаліції підготували подання щодо Указу Президента про розпуск Верховної Ради і просили КС невідкладно, не пізніше 5 днів після публікації указу Президента про припинення повноважень парламенту, перевірити цей документ на відповідність Конституції.

Як повідомила 3 квітня прес-служба КС, Конституційний Суд України впродовж 15 днів визначиться, чи буде він відкривати конституційне провадження у справі щодо президентського Указу про розпуск Верховної Ради.