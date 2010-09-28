Губернатор зробив кандидата в мери Одеси від ПР безальтернативним?

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦБКИЙ вважає, що лідеру обласної організації Партії регіонів, губернатору Одеської області Едуарду МАТВІЙЧУКУ вдалося нівелювати гострі конфліктні питання при висуненні єдиного кандидата на посаду міського голови від ПР.

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО щодо інформації про балотування до Одеської обласної ради Олексія ГОНЧАРЕНКА, який раніше висувався на посаду мера, відмовився від цієї ідеї, і вирішив балотуватися від цієї партії до Одеської обласної ради.

«Очевидно, що лідеру одеських “регіоналів” Е.МАТВІЙЧУКУ коштувало великих зусиль нівелювати локальні конфлікти усередині ПР. Висунення Олексія КОСТУСЄВА як єдиного кандидата від партії влади - заслуга команди губернатора, який уміло організував у політико-бізнесовому середовищі регіону «дружбу проти» нинішнього мера Одеси Едуарда ГУРВІЦА», - вважає експерт.

На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, для лідера обласної організації ПР було принципово важливим підготувати команду однодумців, здатну перемагати на виборах і до міської ради, і висунути єдиного кандидата на посаду мера.

«По суті, завдяки зусиллям Е.МАТВІЙЧУКА, нинішній кандидат від ПР є безальтернативним. Сьогодні вже стало зрозуміло, що губернатор і його команда перетворюються на сильний центр ухвалення рішення у регіоні», - зазначив експерт.