Печерський суд розглядає указ про достроковий розпуск Ради

Печерський суд столиці у даний час розглядає Указ Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України V скликання.

Про це повідомляє ЛігаБізнесИнформ з посиланням на достовірні джерела.

Нагадаємо, вчора також стало відомо про те, що Конституційний Суд України прийняв у виробництво справу щодо конституційності Указу Президента України Віктора Ющенка про розпуск Верховної Ради V скликання. Про це повідомив журналістів на прес-конференції прем`єр-міністр України Віктор Янукович. «Ми отримали інформацію про те, що Конституційний суд узяв цю справу у виробництво і готовий її розглядати або розглядає., швидше за все, ми будемо найближчим часом знати, як воно просуватиметься по термінах», - сказав прем`єр.