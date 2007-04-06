Савік Шустер переходить на ”Інтер”

Сьогодні газета "Коммерсант"інформує читачів про те, що автор і ведучий програми "Свобода слова" Савік Шустер переходить з каналу ICTV на "Інтер", де він, імовірно, керуватиме декількома різноплановими проектами, один з яких – суспільно-політичний.

За словами пана Шустера, пропозицію про перехід зробила генеральний продюсер "Інтеру" Ганна Безлюдна. Зараз між журналістом і керівництвом телеканалу досягнуті домовленості про умови його переходу, хоча контракт поки не підписаний. Сам Савік Шустер так коментує ситуацію: "Як говорять у футболі, рукостискання важливіші за контракти". Журналіст вже поінформував про свій перехід власника ICTV Віктора Пінчука, хоча "Свобода слова" виходитиме на ICTV до кінця цього телесезону.

Експерти одноголосно стверджують, що перехід Савіка Шустера на "Інтер" зміцнить позиції каналу в боротьбі за перше місце в рейтингу телеканалів, а власне телеведучому дасть можливість працювати на більшу аудиторію.