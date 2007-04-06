Прихильники коаліції заблокували рух у центрі Києва

Прихильники коаліції, які вже кілька днів беруть участь у масових акціях у Києві, знову заблокувавши рух у центрі столиці, збираються на мітинг на Майдані Незалежності.

Як передає кореспондент УНІАН, колони учасників акції традиційно прямують з Маріїнського парку через Європейську площу на Хрещатик. Сьогодні демонстрантів супроводжують представники міліції.

Третій день поспіль через ці марші у центрі міста блокується рух транспорту.

Знервовані водії, автомобілі яких скупчилися у заторах, потужно сигналять і намагаються "прорватися" крізь колони учасників акції.