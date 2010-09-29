Тиждень якісного сервісу-2010 від Британської Ради

Британська Рада в Україні розпочинає Тиждень якісного сервісу-2010.

4–10 жовтня 2010 р. запрошуються усі бажаючі.

У програмі – показ мод від Marks & Spencer, автограф-сесія Андрія Куркова, подарунки для гостей та хороший настрій!

Тиждень якісного сервісу (Customer Service Week) – це щорічна подія, під час якої представництва Британської Ради у всьому світі відзначають важливість якісного сервісу та високої культури обслуговування клієнтів. Щороку цю подію святкують сотні організацій у Великій Британії та інших країнах світу.

Під час Тижня Британська Рада дякує своїм партнерам, друзям, клієнтам за співпрацю й довіру та дарує хороший настрій усім, хто завітає до БР у гості!

Цьогорічний Тиждень приурочений до повноліття Британської Ради в Україні – цієї осені українському представництву організації виповнюється 18 років.

У програмі Тижня чимало яскравих подій:

показ колекції стильного одягу від Marks & Spencer співробітниками Британської Ради (п’ятниця, 8 жовтня, 16:00);

автограф-сесія українського письменника Андрія Куркова, презентація останніх книжок автора та спілкування з читачами й гостями (середа, 6 жовтня, 16:00 – 17:30);

постійна лотерея для відвідувачів;

шанс для партнерів та друзів Британської Ради спробувати себе в ролі працівника Центру роботи з клієнтами (протягом тижня);

представлення концепції «Зеленого офісу» та порад про те, як без особливих зусиль можна дбати про довкілля, заощаджуючи гроші (протягом тижня);

презентація інсталяцій та арт-виробів, виготовлених власноруч з офісних матеріалів, що підлягають вторинній переробці (п’ятниця, 8 жовтня, 17:00);

сюрпризи, смачні подарунки та смішні й веселі історії з життя Британської Ради.

Діяльність Британської Ради в Україні – це щоденна робота з клієнтами: слухачами мовних курсів, кандидатами на отримання міжнародних мовних і професійних кваліфікацій, шанувальниками культури й сучасного мистецтва Великобританії, партнерськими організаціями, журналістами та учасниками наших проектів.

Веб-сторінка Тижня: http://www.britishcouncil.org/uk/ukraine-about-us-customer-service-week.htm

Докладніша інформація:

Британська Рада в Україні

Київ, вул. Г.Сковороди, 4/12

Тел. (044) 490-56-00

info@britishcouncil.org.ua

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керівник прес-служби

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