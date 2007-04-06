Богатирьова шукає жар-птицю

Координатор парламентсько-урядової коаліції, лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА вважає, що опозиція грубо спровокувала національну кризу і її юридично оформив Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом про дострокове припинення повноважень Верховної ради.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Р.БОГАТИРЬОВОЇ.

“Вдруге, за часи молодої незалежності, Президент вимагає дострокових виборів як способу перерозподілу політичної влади. Відмінність від того дев’яносто четвертого одна, але суттєва: сам Президент переобиратись достроково не бажає”, - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

Лідер фракції Партії впевнена, що відповідальність за кризу не можна перекладати на ефективно працюючий Парламент. “У будь якому конфлікті є дві протиборні сторони. Тай самі базові причини української політичної драми були створені в час, коли була відкинута Конституція і Верховний Суд України ухвалив політичне рішення. Тому Закон про внесення змін до Основного закону країни узгоджувався на слух ще не обраним, але вже Главою держави. В цей момент в ньому і були втрачені важливі юридичні інструменти, що могли би збалансувати інтереси Президента і інших гілок влади”, - пояснила вона.

Р.БОГАТИРЬОВА знову наголошує, що вимога Президента України дострокових виборів є неконституційною, несправедливою і неморальною. “Очевидним, з погляду моїх виборців, в таких умовах має прийматись єдине політичне рішення – перевибори народних депутатів і Президента. Інше, за ініціативою самого В.ЮЩЕНКО, ескалує національну політичну кризу і неминуче сформує паралельні інститути управління державою. Буде втрачений конституційний принцип єдності української влади, що захищає народний суверенітет”, – вважає депутат.

За її словами, Партія регіонів буде до кінця відстоювати принцип непорушності конституційного ладу і верховенства Конституції. “Ми не маємо права відступити від програми демократичних реформ, забезпечення верховенства права як єдиного способу унеможливити узурпацію влади навіть під виглядом демократичних перевиборів Парламенту”, - підкреслила Р.БОГАТИРЬОВА.

“У Президента України, у нас усіх ще залишається короткий час політичної історії аби не допустити виникнення чергової загрози громадянського протистояння і нарешті знайти нашу жар-птицю – український компроміс. Він не буде легким. Але наша боротьба є гіркою і тяжкою ношею для українського народу. Найвірогідніше, якщо ми не зупинимося, він прийме власне рішення. Тоді подальшу національну історію буде писати вулиця. Вона була розбуджена майданами дві тисячі четвертого року. І може виявитись ящиком Пандори”, - заявляє координатор парламентської більшості.

Р.БОГАТИРЬОВА вважає за необхідне “спільними зусиллями політиків і української громади демократичними способами чинити тиск на Президента і зобов’язати його вернутись в поле Конституції”. “Рішення Конституційного Суду має стати тільки свідченням, що Конституція непорушна, її верховенство беззаперечне, а влада народу є первинною, єдиною і невідчужуваною та не може бути узурпована ні під якими гаслами демократії”, - наголосила вона.

“Ключовим і спільним в наших діях стає контроль за діями силових структур: вони будь-яким чином мають бути віддалені від політичних рішень, виконувати свої функції тільки на підставі і в спосіб передбачений Законом. Сьогодні треба посилити їх відповідальність за національну безпеку і гарантії прав та свобод громадян”, - заявила Р.БОГАТИРЬОВА.