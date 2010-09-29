Тігіпко залишить крісло в Кабміні заради депутатства в облраді?

Віце-прем’єр-міністр України, лідер партії “Сильна Україна” Сергій ТІГІПКО очолив виборчий список цієї політичної сили на виборах до Дніпропетровської обласної ради.

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Сильної України”, рішення було прийнято на конференції Дніпропетровської обласної організації політичної партії.

За висунення С.ТІГІПКА кандидатом у депутати обласної ради проголосували всі 139 делегатів, присутніх у залі.

«На місцях реформи необхідні ще більше, ніж у центрі. Ми йдемо у владу, щоб змінити суть місцевого самоврядування і провести необхідні зміни. Дніпропетровська область підтримала мене під час президентської кампанії, впевнений, що і зараз тут у нас буде один з найкращих результатів», – зазначив голова «Сильної України».