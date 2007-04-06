В.о. голови Печерського суду охороняє СБУ

На законну вимогу в.о. голови Печерського районного суду м. Києва Інни Отраш Служба безпеки України забезпечує її охорону.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБ України, відповідно до Закону України «Про Службу безпеки України» з метою стабілізації та відновлення законності в роботі Печерського місцевого суду м. Києва співробітники СБУ разом із представниками Генеральної прокуратури та МВС здійснюють перевірку подій, які мали місце 5 квітня цього року.

За результатами перевірки будуть вжиті заходи, передбачені чинним законодавством.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня Секретаріат Президента України заявив про захоплення Печерського райсуду Києва представниками Партії регіонів. Зокрема, керівник прес-служби Секретаріату Олег КОШЕЛЄВ повідомив журналістам, що народний депутат від Партії регіонів Сергій КІВАЛОВ забрав основну печатку Печерського райсуду.

Того ж дня голова Печерського суду Інна ОТРОШ заявила, що колишній голова суду Володимир КОЛЕСНИЧЕНКО ввірвався до її службового кабінету, побив її помічницю і забрав печатку суду.

Президент України В.ЮЩЕНКО доручив генеральному прокурору України Олександру МЕДВЕДЬКУ розслідувати інцидент, що стався сьогодні вранці у Печерському районному суді Києва.