Мартинюк просить депутатів не збуджуватися даремно

Народний депутат України Ігор ЗВАРИЧ (фракція Партії регіонів), посилаючись на інформацію «з достовірних джерел в Секретаріаті Президента» повідомив, що відбувається зараз зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з керівництвом Конституційного Суду України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат заявив на засіданні парламенту.

За його словами, основна мета зустрічі «обговорення питання створення штучних перешкод роботі КС з метою максимального затягування строків розгляду подання про визнання Указу Президента щодо дострокового розпуску ВР неконституційним». Він зазначив, що приводом для зустрічі «стала стурбованість Президента України про призначення розгляду справи на 11 квітня 2007 року».

При цьому ще один депутат з фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ запропонував звернутися до народу України з приводу того, що Президент України постійно порушує Конституцію і чинить тиск на Конституційний Суд.

У відповідь на цю заяву головуючий на засіданні ВР перший заступник голови парламенту Адам МАРТИНЮК наголосив, що необхідно «бути дуже обережними», оскільки немає впевненості, що ця інформація точно відповідає дійсності.

Він, звертаючись до депутатів, сказав, щоб підняли руки ті, хто може стопроцентно сказати, що ця зустріч відбувається. У відповідь – руки не були підняті.

А.МАРТИНЮК не виключив, що такі інформації можуть кимсь спеціально розповсюджуватися.

За його словами, з тією метою, «щоб ми збуджувались даремно».

Він закликав «не діяти в провокативному плані», а лише спираючись на Конституцію та законодавство України.