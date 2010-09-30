За що заарештували голову Львівського тервиборчкому

Голову Львівської територіальної виборчої комісії Ігоря КРАВЧУКА затримали після того, як він відмовився реєструвати фальшиві списки «Батьківщини», складені Партією регіонів, та прийняв до реєстрації документи справжньої «Батьківщини» на чолі з Романом ІЛИКОМ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Львівської обласної організації «Батьківщини».

«Відразу після спроби І.КРАВЧУКА зареєструвати справжній список управління СБУ отримало вказівку сфабрикувати проти нього щось, що було би підставою для затримання. Таким чином І.КРАВЧУК «попався на хабарі», - повідомили у прес-службі з посиланням на джерело у керівництві Львівської області.

У свою чергу, СБУ спростовує це повідомлення.

У переданому УНІАН повідомленні прес-центру СБУ наголошується, що версія стосовно затримання у Львові голови ТВК, що розповсюджена прес-службою організації «Батьківщина», не відповідає дійсності і спотворює факти “з точністю до навпаки”.

За повідомленням СБУ, 29 вересня ц.р., перевіряючи сигнал про спробу підкупу одного з членів Львівської обласної територіальної виборчої комісії, співробітники СБУ затримали «на гарячому» голову цієї ТВК. “Громадянина К. було затримано під час передачі ним двох тисяч доларів США одному з членів комісії, якого він намагався схилити поставити особистий підпис для безпідставної реєстрації списків кандидатів від однієї з політичних сил”, - зазначається в СБУ. В повідомленні наголошується, що 30 вересня ц.р. стосовно затриманого прокуратура Львівської області порушила кримінальну справу за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права шляхом підкупу (за ознаками злочину, передбаченого ст. 157 ч.3 Кримінального Кодексу України).

Як відомо, голову Львівської ТВК було заарештовано ввечері 29 вересня. Через кілька годин ЦВК вже призначила нового керівника тервиборчкому.