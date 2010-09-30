Янукович придумав ще одну посаду для Табачника

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Указ № 929/2010 “Про Державну премію України в галузі освіти”.

Текст документа розміщено на офіційному сайті глави держави.

Цим Указом та відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України, статей 4 і 11 Закону України «Про державні нагороди України» В.ЯНУКОВИЧ розпорядився утворити при Президентові України Комітет з Державної премії України в галузі освіти як допоміжний орган, що забезпечує здійснення повноважень із нагородження Державною премією України в галузі освіти.

Головою Комітету з Державної премії України в галузі освіти призначено міністра освіти і науки України Дмитра ТАБАЧНИКА.

Указом затверджено Положення про Державну премію України в галузі освіти та Положення про Комітет з Державної премії України в галузі освіти.

Голові Комітету з Державної премії України в галузі освіти доручено подати у місячний строк у встановленому порядку пропозиції щодо описів та зразків Диплома і Почесного знака лауреата Державної премії України в галузі освіти.

Керівникові Державного управління справами доручено утворити секретаріат Комітету з Державної премії України в галузі освіти та призначити керівника секретаріату.