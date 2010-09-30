Яценюк зрозумів, чому кримська влада бореться з українською гімназією

Лідер політичної партії «Фронт Змін», народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК виступає категорично проти позбавлення школи-гімназії у Сімферополі статусу української.

Про це він сказав сьогодні, відвідуючи гімназію, членом піклувальної ради якої він є, повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту Змін”.

А.ЯЦЕНЮК під час спілкування з педагогами підкреслив, що ця гімназія є однією з найкращих у Криму. За його словами, про це свідчить кількість тих, хто хоче навчатися у гімназії, яка значно перевищує кількість місць.

Він пригадав, як 2002 року, коли був міністром економіки Криму, приїхав у єдину українську школу, яка тоді розташовувалася у приміщенні дитсадка. «Тоді ніхто не вірив, що така гімназія відбудеться. Сьогодні це «номер один» не просто за якістю, а за силою духу на території автономії», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

Лідер “Фронту Змін” висловив обурення тим, що у Верховній Раді АРК та Раді міністрів Криму “взагалі постає питання про позбавлення гімназії статусу української”. «Я знаю, чому з нею борються. Ця гімназія – осередок українськості в Криму, осередок майбутнього, запорука того, що наші діти отримують якісну освіту», - підкреслив він.

А.ЯЦЕНЮК переконаний, що, перешкоджаючи українським школам у Криму, влада автономії “свідомо позбавляє кримських дітей можливості успішно вступити в українські вищі навчальні заклади”.

«Боротьба з українською школою-гімназією – це боротьба з дітьми, з нашим майбутнім”, - сказав лідер “Фронту Змін” і додав: “Та переможемо ми, а не вони. Ніколи нікому не дозволимо забрати статус в української школи-гімназії і майбутнє у цих дітей».