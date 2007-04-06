Мартинюк пропонує депутатам їсти паску на робочих місцях

Перший заступник голови Верховної Ради України Адам МАРТИНЮК запропонував народним депутатам під час вихідних та наступного тижня “залишатись на своїх робочих місцях”.

Як передає кореспондент УНІАН, закриваючи сьогоднішнє засідання ВР, А.МАРТИНЮК нагадав, що в середу парламент прийняв рішення про те, що голова ВРУ або його перший заступник можуть скликати позачергове засідання ВР. Тому він і попросив народних депутатів під час вихідних та наступного тижня залишатись на своїх робочих місцях.

При цьому А.МАРТИНЮК наголосив, що «ситуація може змінюватися в будь-який момент», і ВР має реагувати на ситуацію.

Крім того, А.МАРТИНЮК нагадав, що наступне пленарне засідання має розпочатися 17 квітня о 10-й годині.