Яворівський: "підкоп", який робить влада, впаде їй на голову

Народний депутат від БЮТ Володимир Яворівський вважає, що вибори в місцеві ради можуть бути не визнані.

Про це він сказав у ефірі ТВі у четвер, повідомляє прес-служба телеканалу.

"Ми робимо те, що можна робити в цивілізований спосіб, нічого іншого ми робити не будемо. Ми "б`ємо в дзвона", звертаємо увагу Європи на те, що відбувається в Україні. Переконаний, будуть підключені європейські сили", - заявив Яворівський.

"Те, що в Київській та Львівській областях "Батьківщина" буде виключена з виборчого процесу - теж аргумент. Можлива версія невизнання цих виборів як таких", - зазначив він.

Яворівський висловив переконання, що ці вибори не будуть "трагедією", і у 2012 році, після парламентських виборів, може початися створення нової демократичної більшості.

"Навіть якщо значна частина цих виборів (у місцеві ради) буде сфальшована через недолугий закон, через підкуп виборців, через адміністративний тиск, я не думаю, що це буде вже остаточна трагедія України. Тому що будуть парламентські вибори 2012 року, які і можуть дати абсолютно нову демократичну більшість", - сказав Яворівський.

За його словами, "сьогоднішня влада - це люди, які прийшовши до влади і відчувши її могутність, відчули і вседозволеність, після чого починається почуття безкарності".

"А робота "способом підкопа" абсолютно пришвидшує той процес, коли оцей "підкоп" під інших впаде їм на голову дуже швидко", - заявив БЮТівець.

Українська правда