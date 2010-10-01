Янукович: Україна сама вибиратиме темпи й методи інтеграції до ЄС

В України немає альтернативи європейського вибору, але держава сама вибиратиме методи інтеграції відповідно до національних інтересів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні в Ялті на зустрічі «Україна і світ: переосмислення перспектив», організованій Ялтинською європейською стратегією (YES).

«В України немає альтернативи європейського вибору, але оскільки Європейський Союз не готовий навіть обговорювати членство України, ми будемо самі вибирати темпи, форми й методи інтеграції, відповідно зі своїми національними інтересами. Інтеграція повинна стимулювати розвиток національної економіки, бути вигідною бізнесу й громадянам – це ключові позиції», - сказав глава держави.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що при цьому країна не збирається відмовлятися від активної співпраці з іншими міжнародними політико-економічними центрами, серед яких він виділив Росію та Сполучені Штати Америки.

Крім того, Україна активізуватиме взаємовигідну співпрацю з Польщею та Китаєм, додав В.ЯНУКОВИЧ.