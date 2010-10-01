Кравчук нагадав Януковичу, що рішення КС для нього обов’язкове

Колишній Президент України Леонід КРАВЧУК вважає, що глава держави Віктор ЯНУКОВИЧ має виконати рішення Конституційного Суду щодо скасування політреформи 2004 року.

Про це Л.КРАВЧУК сказав в інтерв’ю газеті “День” (№ 177-178).

“Якщо раптом Конституційний Суд ухвалить рішення про скасування закону 2222, це для Президента, як для посадової особи, означає одне — він має виконувати рішення КС... Ми маємо навчитися виконувати рішення, які ухвалюють конституційні органи. І рішення КС для ЯНУКОВИЧА буде обов’язковим”, - сказав Л.КРАВЧУК.

На його думку, перше, що треба зробити, — ввести в Конституцію розділ, якого немає й досі, — про місцеву самоврядність.

“Чим більше повноважень та функцій ми передамо на місця, тим меншим буде страх диктатури, тому що влада на 60% буде там. А тут будуть загальні закони, загальні рішення тощо»,- сказав він.

“Я запропонував би діяти таким чином: зібрати професіоналів-конституціоналістів — нехай вони напишуть Конституцію, Президент її почитає, внесе до парламенту, у ВР приймуть, а після цього слід винести її на референдум і затвердити. Не ухвалити, наголошую, а затвердити. І ні в кого тоді не виникатиме великого бажання та можливості навіть думати, що Конституцію можна підлаштувати “під себе”, - додав Л.КРАВЧУК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 жовтня, КС оприлюднив рішення, яким визнав таким, що не відповідає Конституції України, Закон «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року №2222-IV у зв’язку з порушенням процедури його розгляду та прийняття.

Цим же рішенням Конституційний Суд поновив чинність Конституції від 1996 року та звернувся до органів державної влади з вимогою невідкладно привести українське законодавство у відповідність до її положень.