Власенко: жоден суддя не посміє виступити проти влади навіть у дрібницях

Сьогодні в Україні жоден суддя не посміє виступити проти влади навіть у дрібницях. Таку думку в інтерв`ю LB.ua висловив народний депутат України від БЮТ, юрист Сергій ВЛАСЕНКО.

LB.ua відзначає, що вирок екс-заступникові голови НАК «Нафтогаз України» Ігорю ДІДЕНКУ про взяття під варту оголосила суддя Апеляційного суду, «яка раніше – в пору першого перебування Олексія ПУКАЧА під слідством – ухвалювала рішення про «правомірність» знищення ним ряду секретних документів по стеженню за Георгієм Гонгадзе». На запитання: «Сьогодні провина О.ПУКАЧА, зокрема – в частині знищення тих документів, доведена. Чому ж судді все дарма? Чому її не притягнуть хоч би до номінальної дисциплінарної відповідальності?», С.ВЛАСЕНКО відповів: насправді, звинувачувати суддю – «невдячна справа. Вона – уособлення отакого середньостатистичного судді, що працює в умовах нині чинного закону про судовий устрій. На сьогодні жоден суддя не посміє виступити проти влади. Навіть у дрібницях. Жоден».

При цьому С.ВЛАСЕНКО звернув увагу «на іншу цікаву деталь: чому справа І.ДІДЕНКА розглядається не в Шевченківському райсуді, як повинно б бути, а в Печерському?... Місце реєстрації НАК, та і СБУ – Шевченківський район. Але оскільки Шевченківський суд не такий «благонадійний» для влади, пред`явили аргумент: нібито слідчий СБУ працює в Аскольдовому провулку... І на такій підставі – що слідчий працює за такою-то адресою, справу розглядають не в Шевченківському суді, як має бути, а в Печерському».

Хоча, за словами депутата, навколо справи стосовно «РосУкрЕнерго» «безліч великих і малих конфліктів інтересів. Скажіть, наприклад, як може вести слідство СБУ, якщо глава СБУ – член Вищої ради юстиції? При цьому – голова СБУ дозволяє собі офіційно заявляти: ми, СБУ, моніторимо всі судові рішення у справах, винесеним всупереч позиції слідчого СБУ. Нормально?! Та в будь-якій іншій країні такого главу спецслужби зняли б з посади за дві секунди».