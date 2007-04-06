Апеляційний суд визнав Ющенка правим
Отрош повертається
Сьогодні колегія суддів палати з адміністративних справ Апеляційного суду міста Києва підтвердила легітимність призначення Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ головою Печерського райсуду м. Києва Інни ОТРОШ.
Як повідомив УНІАН народний депут
|Інна Отраш
Як повідомляв УНІАН, 5 квітня Секретаріат Президента України заявив про захоплення Печерського райсуду Києва представниками Партії регіонів. Зокрема, керівник прес-служби Секретаріату Олег КОШЕЛЄВ повідомив журналістам, що народний депутат від Партії регіонів Сергій КІВАЛОВ забрав основну печатку Печерського райсуду.
Того ж дня голова Печерського суду І.ОТРОШ заявила, що колишній голова суду В.КОЛЕСНИЧЕНКО ввірвався до її службового кабінету, побив її помічницю і забрав печатку суду.
Президент України В.ЮЩЕНКО доручив генеральному прокурору України Олександру МЕДВЕДЬКУ розслідувати інцидент, що стався у Печерському районному суді Києва.