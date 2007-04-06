Апеляційний суд визнав Ющенка правим

Сьогодні колегія суддів палати з адміністративних справ Апеляційного суду міста Києва підтвердила легітимність призначення Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ головою Печерського райсуду м. Києва Інни ОТРОШ.

Як повідомив УНІАН народний депут

ат від БЮТ Андрій ПОРТНОВ, таким чином суд не задовольнив скаргу колишнього голови Печерського райсуду Володимира КОЛЕСНИЧЕНКА на незаконність його звільнення з посади Президентом, і визнав незаконним зупинення виконання ухвали Печерського районного суду Києва від 5.04 щодо легітимності перебування на посаді голови суду В.КОЛЕСНИЧЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня Секретаріат Президента України заявив про захоплення Печерського райсуду Києва представниками Партії регіонів. Зокрема, керівник прес-служби Секретаріату Олег КОШЕЛЄВ повідомив журналістам, що народний депутат від Партії регіонів Сергій КІВАЛОВ забрав основну печатку Печерського райсуду.

Того ж дня голова Печерського суду І.ОТРОШ заявила, що колишній голова суду В.КОЛЕСНИЧЕНКО ввірвався до її службового кабінету, побив її помічницю і забрав печатку суду.

Президент України В.ЮЩЕНКО доручив генеральному прокурору України Олександру МЕДВЕДЬКУ розслідувати інцидент, що стався у Печерському районному суді Києва.