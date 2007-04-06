Мороз не приховує своїх намірів

Спікер Олександр Мороз упевнений, що коаліції все-таки вдасться зібрати 300 голосів для внесення змін до Конституції.

"Нам не потрібно в коаліції 300 депутатів. Нам треба, я буду відвертий, просто більше 300 голосів, щоб внести зміни в Конституцію в частині місцевого самоврядування. І це буде здійснено звичайно", - сказав Мороз на прес-конференції в п`ятницю.

На питання, чому Соцпартія під час виборчої кампанії заявляла про намір формувати демократичну коаліцію, а по приході в парламент створила її з Партією регіонів, він відповів:

"Якби хтось з агітаторів під час виборчої кампанії десь хоча б один раз заявив: "Ми будемо проходити в парламент і створювати коаліцію от у такому складі"... Цього ніхто жодного разу не робив. Більше того, найзапекліша боротьба велася між БЮТ і "Нашою Україною". Тоді чому люди повинні були сподіватися на те, що тут буде утворюватися коаліція?".

"Наша партія, йдучи на вибори, говорила, що і "Наша Україна", і БЮТ, і Партія регіонів – однакові політичні сили і наше завдання полягає в тому, щоб ліквідувати ваду, яка сформувалася під час президентської кампанії, об`єднати дві сторони України", - додав Мороз.

На аналогічне питання, як вийшло так, що два роки тому він стояв на Майдані поруч з Ющенком, а тепер – з Януковичем, спікер сказав:

"Два роки тому я стояв на Майдані, щоправда, не так часто, як комусь здавалося. Я боровся проти Кучми і кучмізму, а не проти Януковича і не за Ющенка".

На питання про подальші дії з врегулювання політичної ситуації, Мороз сказав, що, на його думку, "потрібно діяти, як у боксі".

"По команді брейк – на півкроку назад. Президент скасовує свій указ, ми скасовуємо свої постанови і домовляємося про механізм компромісних рішень", - сказав він.

Українська правда