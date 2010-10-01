Син Шухевича тішиться «сильним Президентом» - буде як у Франції?

Син головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича Юрій ШУХЕВИЧ переконаний, що Україна має бути президентсько-парламентською республікою з сильним Президентом.

Про це Ю.ШУХЕВИЧ заявив у коментарі УНІАН.

На його думку, тільки Президент може гарантувати, що влада діятиме як єдиний механізм, і лише за таких умов в Україні можна буде провести реформи.

“Я - прихильник президентської влади. І вважаю, що в Україні повинна бути президентсько-парламентська республіка. Для мене взірцем є не Америка, а Франція. Така форма влади, як у Франції, мене особисто влаштовує”, - зазначив Ю.ШУХЕВИЧ.

За його словами, після внесення змін до Конституції України у 2004 році інститути влади в державі діяли розбалансовано. “Бачите, що сталося у 2004 році - була колишня Конституція. Я кажу колишня, бо та, що тепер - то вже тільки подібна на ту, колишню Конституцію. Але після реформ, які тоді були зроблені, структура влади в нас розбалансована: Президент діяв самостійно, уряд самостійно, і парламент - самостійно. Такого бути не може. Керівництво держави - це єдиний механізм, який має функціонувати відповідно до своїх повноважень. Не може бути, що кожен робить те, що хоче. А так в нас було останні 5 років”, - зауважив Ю.ШУХЕВИЧ.

Він вважає, що Президент повинен бути сильним, повноваження всіх органів влади - чітко визначені. “І я знаю, що мають бути в Конституції визначені і права, і обов`язки кожної з гілок влади. Твердо виписані, але мають бути. Сильний Президент, власне, має бути тою ланкою, яка буде скеровувати напрям реформ, напрям нашої політики - як зовнішньої, так і внутрішньої. А уряд вже конкретно реалізує ту чи іншу політику. Має бути підтвердження, безумовно, парламенту. Але все це має бути на єдиних межах”, - сказав Ю.ШУХЕВИЧ.

На його переконання, сильна президентська влада необхідна для реалізації реформ і побудови правової держави. “Для чого потрібен сильний Президент? Сьогодні в Україні багато змін, багато реформ. За 20 років ми дуже мало просунулися в напрямі того, щоб будувати нормальну, правову державу, громадянське суспільство, щоб надати відповідні повноваження місцевим органам влади. Все це треба зробити. І тільки сильна влада може це зробити. Бо ми переконалися за 5 років, що абсолютно нічого не було зроблено. Ми не просунулися ні на один крок власне тоді, коли розбалансували цю владу. Тому я - за сильну президентську владу”, - наголосив Ю.ШУХЕВИЧ.

За його словами, “якби вона мала мінятися, коли сьогодні говорять про повернення до Конституції в чистому вигляді 1996 року, то кажуть, що ми не можемо повернутися і так далі. Можемо! Правда, стосовно того, як би мала виглядати форма цього повернення - то вже питання інше. Я не юрист, не правознавець, не знавець конституційного права, тому мені трохи тяжко сказати, але я думаю, що якщо хочеш щось зробити, то як робити - шлях до того завжди знайдеш”.