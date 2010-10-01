ЄС взяв до уваги рішення КС України
Але нагадав, що тоді на неї усі погодилися
Європейський Союз взяв до уваги рішення Конституційного Суду України, яким визнано неконституційними зміни до Основного Закону, ухвалені 2004 року.
Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомила представник прес-служби Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Майя КОЩАНЧИЧ.
«Ми нагадуємо, що конституційна реформа (2004 року – УНІАН) була схвалена всіма політичними силами в контексті політичної кризи 2004 року», - заявила представник прес-служби.
Вона зазначила, що, на переконання ЄС, незалежно від сьогоднішнього рішення, конституційна реформа в Україні залишається пріоритетом.
«Реформа мала б бути проведена шляхом всеохоплюючого процесу із залученням всіх політичних сил у парламенті відповідно до європейських стандартів», - сказала М.КОЩАНЧИЧ.
Вона також відзначила важливість співпраці в цьому контексті України з Венеціанською комісією Ради Європи.