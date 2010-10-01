ЄС взяв до уваги рішення КС України

Європейський Союз взяв до уваги рішення Конституційного Суду України, яким визнано неконституційними зміни до Основного Закону, ухвалені 2004 року.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомила представник прес-служби Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Майя КОЩАНЧИЧ.

«Ми нагадуємо, що конституційна реформа (2004 року – УНІАН) була схвалена всіма політичними силами в контексті політичної кризи 2004 року», - заявила представник прес-служби.

Вона зазначила, що, на переконання ЄС, незалежно від сьогоднішнього рішення, конституційна реформа в Україні залишається пріоритетом.

«Реформа мала б бути проведена шляхом всеохоплюючого процесу із залученням всіх політичних сил у парламенті відповідно до європейських стандартів», - сказала М.КОЩАНЧИЧ.

Вона також відзначила важливість співпраці в цьому контексті України з Венеціанською комісією Ради Європи.