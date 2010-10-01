У Януковича тепер навіть дата обрання Президентом - нелегітимна?

Народний депутат від “Нашої України” Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ переконаний, що Конституційний Суд перевищив свої повноваження, відновивши дію Конституції 1996 року.

В коментарі УНІАН депутат наголосив, що зміна тексту Основного Закону відбулася у не передбачений Конституцією спосіб.

“Конституційний Суд змінив текст Конституції, а у нього таких повноважень немає. Таким чином, це дуже небезпечний крок з точки зору правової держави і з точки зору дії статті 19-ї Конституції (правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством)”, - зауважив депутат, нагадавши, що 13-й розділ Конституції чітко визначає процедуру зміни тексту Основного Закону.

Він тепер також сумнівається у легітимності Президента, уряду та Верховної Ради. “Президент був обраний з певним мандатом, відповідно до старої Конституції, а хто змінив повноваження чинного Президента? Чиїм рішенням це було змінено? Хто уповноважений змінювати рішення чинного Президента? Більше того, сама дата обрання цього Президента була тісно пов’язана з новою редакцією Конституції”, - підкреслив він. Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ нагадав про рішення того ж Конституційного Суду, який вирішив, що Президент має обиратися не в жовтні 2009 року, а в січні 2010 року, відповідно до скасованої сьогодні Конституції. “Я не знаю, чи легітимний Президент, чи легітимний парламент, чи легітимний уряд, сформований парламентом всупереч Конституції 1996 року”, - підкреслив він.

За його словами, рішення КС призвело до того, що в країні виявилася маса неконституційно призначених посадовців. “І хай тепер це вирішують ті, хто кинув Україну в цей правовий хаос”, - наголосив депутат. Він сумнівається, що після такого рішення Конституційний Суд можна вважати справжнім Конституційним Судом правової держави.