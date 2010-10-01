У партії Балоги лякають владу «червоною карткою»

Один з лідерів партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ вважає, що рішення Конституційного Суду, яке поновлює дію Конституції України від 1996 року, “ввергає країну в правовий безлад і відкидає далеко назад проведення економічних реформ”.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі І.КРІЛЯ.

За словами І.КРІЛЯ, вердикт КС був написаний виключно з міркувань політичної доцільності, і є документом, дуже сумнівним із точки зору норм конституційного права.

“Суспільство так і не зрозуміло причин, які спонукали нову владу скасувати політичну реформу 2004 року, окрім її нестримного бажання домогтися абсолютного домінування в країні. Адже нинішня влада, перебуваючи в опозиції, була категорично проти поновлення президентської форми правління. Саме за Конституцією-2004 Віктор ЯНУКОВИЧ вдруге був призначений прем’єр-міністром і переміг на виборах Президента, а Партія регіонів одержала представництво у Верховній Раді і сформувала більшість”, – сказав І.КРІЛЬ.

“Щонайменше ясно одне: втілено найгірший з усіх можливих сценаріїв повернення до Конституції 1996 року. По-перше, КС сам порушив Основний Закон, бо не має повноважень давати державі нову Конституцію. По-друге, у момент оголошення вердикту в країні настав правовий хаос. Адже, як би там не запевняли, на Банковій, від сьогодні всі гілки й органи влади в країні - Президент, Верховна Рада, уряд, державні адміністрації, низка місцевих рад – втратили легітимність. Адже главу держави і парламент обирали зовсім не під ті повноваження, які тепер нарізав їм КС. Баланс у владі порушено, вся політична система деформована. Єдиним виходом із ситуації може стати проведення одночасних президентських і парламентських виборів, однак і на цьому шляху є суттєві правові бар’єри”, – вважає він.

І.КРІЛЬ переконаний, що необхідність приведення законодавства до нової-старої Конституції неминуче створить правовий колапс. Адже потрібно буде переглянути і по-новому затвердити десятки тисяч законів і нормативних актів, прийнятих із 2006 року.

“Навіть незрозуміло, за якою процедурою відбуватиметься це “приведення у відповідність”, оскільки і закон про Кабінет міністрів, і регламент Верховної Ради були ухвалені згідно з Конституцією-2004 р. Не кажу вже про тисячі судових позовів, в яких будуть оскаржені дії влади за ці п’ять років. Матимемо театр політико-правового абсурду з некерованим перебігом подій!”, – сказав він.

На думку народного депутата, Верховна Рада вже у найближчі пленарні дні повинна буде взятися за ухвалення змін до законодавства, бо вердикт КС зобов’язує органи влади зробити це невідкладно. Те саме стосується й Кабінету міністрів. “Це означає, що влада забуде про розробку та прийняття законів, необхідних для проведення реформ. Всі обіцяні перетворення втратять актуальність, бо влада буде зайнята сама собою, а не країною”, - вважає він.

І.КРІЛЬ прогнозує, що переважна частина суспільства не сприйме таку “крадіжку” Конституції. За його словами, це порушить громадянський спокій і викличе протести по всій країні, втримати суспільну ситуацію під контролем буде вкрай складно. Крім того, Україна одержить колосальний негатив і осуд на міжнародній арені.

“Очевидно, що діюча влада скоро отримає “червону картку” і всередині країни, і поза її межами. Двері в Європу будуть причинені, бо там не визнають такого вільного поводження з правом і Конституцією. Демократичний розвиток України сповільниться, і багато цінностей демократії і права треба буде відновлювати спочатку”, - вважає лідер “Єдиного Центру”.