Голова СХП: тепер регіонали можуть переобрати парламент і розслабитися

Повернення в дію Конституції 1996 року дає “зелене світло” перевиборам Верховної ради України та Київради.

Так прокоментував лідер ГО «Новий Київ», голова Соціально-Християнської партії Зорян ШКІРЯК проголошене сьогодні рішення Конституційного суду України про скасування політреформи 2004 р., повідомили УНІАН у прес-службі політика.

“Правова анархія, спровокована рішенням Конституційного суду – це ідеальний привід для “регіоналів” знищити “дорогий” для них коаліційний парламент, спокійно провести дострокові вибори, “правильно” підрахувати голоси і розслабитися мінімум на чотири роки”, - йдеться в коментарі З.ШКІРЯКА.

Політик прогнозує, що перевибори до Верховної Ради, швидше за все, пройдуть навесні 2011 року.

«У найближчі два роки уряд Миколи АЗАРОВА все одно би не виконав ті завдання, які перед ним поставив Президент Віктор ЯНУКОВИЧ. Зараз країна чекає прийняття Бюджету-2011 із азаровською «дешевою капустою», малий і середній бізнес чекає на «сюрпризи» нового Податкового кодексу, пенсіонери – підвищення пенсійного віку за вимогою МВФ, населення – підвищення ціни на газ ще на 50%. Все це гарантує Партії регіонів провал на парламентських виборах, якщо би вони відбулися у 2012 році», – підкреслив голова СХП.

Окрім цього, З.ШКИРЯК переконаний, що в умовах дії Конституції 1996 року, варто чекати і дострокових виборів Київради та мера столиці.

«Якщо враховувати, що чергові вибори Київради повинні були відбутися в 2013 році, з введенням в дію Конституції 1996 року логічно проводити і перевибори Київради навесні 2012 року разом з виборами мера столиці”, - сказав З.ШКІРЯК.

“Рішення Конституційного Суду було очікуваним, але зараз питання лише в тому, як українському народу жити в умовах абсолютної правової анархії», – додав політик.