Зварич: Якби ідею Безсмертного сприйняли, не було б проблем

“Європейська конфедерація партій, ідею про створення якої в Україні свого часу озвучив Роман Безсмертний – це звичайна європейська практика. Ми це питання піднімали під час політичних переговорів на предмет утворення помаранчевої коаліції рік тому”, - про це сказав постійний представник Президента в парламенті Роман Зварич.

“Я часто спілкуюсь з європейськими політиками, і вони постійно задають питання: коли ми, нарешті, запровадимо таку практику у нашому національному законодавстві”, - сказав він.

“Концепція Європейської конфедерації партій зводиться до того, щоб у закон про політичні партії внести зміни, які б передбачали можливість утворення конфедерації партій. Таким чином, партії отримають можливість виступати суб’єктом виборчого процесу, - зазначив Зварич. - Ця практика успішно застосовується практично у всіх європейських країнах. Однак у нас вона, на жаль, поки що не зайшла свого законодавчого втілення. На жаль, тому що, якби ідея створення Європейської конфедерації рік тому була втілена, сьогодні у нас не було ніяких технологічних проблем із створенням широкого, потужного виборчого блоку”.

Представник Президента в парламенті переконаний, що “до цієї ідеї варто повернутися. Адже ніхто з тих політичних лідерів, до кого ми зверталися з подібними пропозиціями – не виступав проти”.

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