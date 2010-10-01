Форум Пінчука показав, як Україна змінилася на гірше

Лідера партії «Батьківщина» Юлію ТИМОШЕНКО цього року не запрошували на форум «Ялтинська європейська стратегія».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Батьківщина».

“У зв’язку із численними запитами ЗМІ щодо неучасті Ю.ТИМОШЕНКО у цьогорічному форумі «Ялтинська європейська стратегія» (YES), прес-служба партії «Батьківщина» повідомляє, що Ю.ТИМОШЕНКО не отримувала запрошення для участі у даному заході, – йдеться у повідомленні.

При цьому у «Батьківщині» зазначають, що лідер партії з повагою ставиться до форуму, минулого року вона брала участь у «Ялтинській європейській стратегії» як прем’єр-міністр України. “Таку ж можливість мав - і скористався нею - тодішній лідер опозиції Віктор ЯНУКОВИЧ”, – нагадує прес-служба.

“Очевидно, відмінність, що виникла цього року, наочно демонструє негативні зміни, які відбулися у політичній культурі та політичній ситуації в Україні. Ці трансформації почалися з інавгурації В.ЯНУКОВИЧА і досягли апогею 1 жовтня 2010 року – із рішенням Конституційного Суду щодо скасування конституційної реформи та фактичного припинення дії Конституції”, – наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня перший Президент України Леонід КРАВЧУК у своєму блозі на “Українській правді” заявив, що вперше в історії Ялтинської європейської стратегії (YES) на саміт не запросили лідера найбільшої опозиційної партії України.

Як пише Л.КРАВЧУК, “організатори саміту вирішили, що представляти точку зору опозиції має право тільки Арсеній ЯЦЕНЮК. Дивно, чому таке рішення прийняв організатор Ялтинського саміту Віктор ПІНЧУК? Також виникає запитання: як цього разу знані демократи з правління пояснять такий вибір учасників?”.

Він нагадав, що в усіх попередніх самітах лідери української опозиції мали можливість виступити перед світовою політичною та експертною елітою на саміті YES.

Сьогодні, 1 жовтня, бізнесмен, засновник і член правління YES В.ПІНЧУК заявив, що Ю.ТИМОШЕНКО “було запрошено” на форум.