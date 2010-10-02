Соболєв: в Україні стався державний переворот

В Україні стався державний переворот. Про це, коментуючи журналістам рішення Конституційного Суду про скасування політреформи 2004 року, заявив прем’єр-міністр опозиційного уряду, голова партії «Реформи і Порядок» Сергій СОБОЛЄВ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПРП.

«У країні стався державний переворот. Судді Конституційного Суду України, порушивши присягу, скасували дію Конституції. Це ГКЧП, інакше не прокоментуєш», – сказав він.

«Розділ про внесення змін до Конституції ніхто не змінював, він був і в старій, і в новій її редакції. Цей розділ передбачає, що право змінювати Основний Закон має виключно парламент. Інших способів змінити Конституцію не існує», – підкреслив С.СОБОЛЄВ.

За словами голови ПРП, це рішення «готувалося в Адміністрації Президента і ухвалювалось ЯНУКОВИЧЕМ».

Він наголосив, що після рішення КС у країні «немає жодного легітимного органу – ані Президента, ані парламенту, які обиралися з іншими повноваженнями, ані місцевих адміністрацій, ані уряду, який теж, згідно з рішенням Конституційного Суду, призначений у нелегітимний спосіб».

Єдиний вихід із цієї ситуації – дострокові президентські і парламентські вибори, вважає лідер ПРП. «Інакше в країні буде узаконена диктатура і антиконституційна влада», – зазначив він.

На думку С.СОБОЛЄВА, нинішня влада намагатиметься уникнути позачергових виборів. «Після катастрофічного падіння рейтингу вони будуть далі чіплятися за владу у будь-який спосіб», – вважає він.

Опозиційний прем’єр зауважив, що «це рішення приймалося під час міжнародного форуму в Ялті і напередодні сесії ПАРЄ, яка буде слухати українське питання – щодо стану демократії в нашій державі». «Влада кинула виклик демократичним інституціям не лише всередині України, але й у світі», – наголосив С.СОБОЛЄВ.