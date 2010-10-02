Джон МакКей висловив підтримку Тимошенко

Американський сенатор, кандидат у президенти США на минулих виборах від Республіканської партії Джон МакКЕЙН висловив свою підтримку українському народові у боротьбі за демократію і збереження незалежності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це він заявив сьогодні під час телефонної розмови з головою партії «Батьківщина» Юлією ТИМОШЕНКО.

Сенатор наголосив, що особисто зробить усе можливе, щоб не допустити згортання демократії в Україні. «Україна є дуже важливою для усього світу. Ваша країна не повинна зійти з демократичного шляху розвитку і допустити загрозу незалежності», - сказав Дж.МакКЕЙН.

Ю.ТИМОШЕНКО подякувала сенатору за підтримку і поінформувала його про розвиток ситуації в Україні, зокрема, про скасування Конституційним Судом, “всупереч закону та волі народу, діючої Конституції та повернення Конституції 1996 року” без голосування у Верховній Раді.

«Цим рішенням Конституційний Суд порушив усі положення Конституції. Зараз майже абсолютна влада, взята неконституційним шляхом, перебуває в руках однієї людини – Президента ЯНУКОВИЧА, і його політика суперечить національним інтересам України... Ми стрімко повертаємося до авторитаризму і до де-факто однопартійної системи», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

За даними прес-служби, під час розмови йшлося також про намагання чинної української влади сфальсифікувати місцеві вибори.

«Український народ позбавляють його законного права змінювати владу шляхом чесних виборів», - сказала лідер «Батьківщини».

За її словами, фальсифікація місцевих виборів іде повним ходом і є відпрацюванням моделі фальсифікації для майбутніх парламентських і президентських виборів.

«Якщо Україна втратить незалежність і демократію, то це вплине не тільки на життя нашої держави, а й на всю європейську частину світу», – наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Своєю чергою, Дж.МакКЕЙН висловив занепокоєння складною ситуацією в Україні і підтвердив, що демократичний світ – на боці українського народу, і він буде діяти.