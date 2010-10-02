У КПУ переймаються психологічним станом Януковича

Народний депутат від Комуністичної партії України Леонід ГРАЧ вважає, що рішення Конституційного Суду про скасування політичної реформи веде до узурпації влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі "Шустер Live".

"Тому те, що Конституційний Суд, який був спеціально зачищений для цього далеко не правового і, найголовніше, політичного рішення, створив сьогодні умови для того, щоб була основа для диктаторського режиму", - сказав Л.ГРАЧ.

За його словами, мова йде не про процедуру цього рішення. "Мова йде про той психологічний внутрішній стан Віктора Федоровича, його оточення, які обрали поки що авторитарний шлях управління", - додав він. Л.ГРАЧ наголосив, що це було доведено формуванням влади за участю переважної кількості "людей Партії регіонів". "Скрізь призначені свої, ситуація для нього керована, уряд ЯНУКОВИЧА, його коаліція виконують всі завдання, які він ставить", - додав народний депутат.

Він висловив сподівання, що в суспільстві є ще сили, аби об’єднатися та зупинити "на шляху до диктаторського режиму режим самого Віктора Федоровича".