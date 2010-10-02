Квасневський вважає небезпечним рішення КС про відміну політреформи

Колишній Президент Польщі Олександр КВАСНЕВСЬКИЙ сумнівається, що європейські інституції відреагують на рішення Конституційного Суду України про скасування політичної реформи, але вважає його досить небезпечним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі "Шустер Live"

"Ніхто не буде реагувати на рішення суду, тому що скрізь ми поважаємо такі рішення. Але питання стратегічне, що це означає для України. Мені здається, тут ризик великий", - сказав він.

О.КВАСНЕВСЬКИЙ зауважив, що для країн з молодою демократією, таких як Україна, найголовніше - це децентралізація влади. Він нагадав, що в жодній європейській країні немає чисто президентської системи управління. "Тому ризик з цими змінами є великий. Все залежить від того, як керівники будуть використовувати ці нові можливості", - додав екс-президент Польщі. На його думку, змішана система управління країною набагато краща, ніж чисто президентська система управління.