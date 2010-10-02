БЮТ: процедура скасування правок до Конституції рішенням КС неможлива
Власенко наполягає
Народний депутат від БЮТ, юрист Сергій ВЛАСЕНКО наполягає, що процедура скасування правок до Конституції рішенням Конституційного Суду неможлива.
Про це він заявив в інтерв`ю LB.ua.
«Процедура скасування правок до Конституції рішенням КСУ неможлива. У КСУ таких повноважень немає і бути не може», - підкреслив С.ВЛАСЕНКО.
За його словами, влада була змушена звернутися з приводу зміни Конституції в КС, тому що у Верховній Раді для цього немає 300 голосів.
Разом з тим С.ВЛАСЕНКО вважає, що КС не мав приймати до розгляду подання щодо політреформи-2004. Зокрема, він пояснив, що в травні 2006 року закон 2222 (про політреформу) перестав існувати, він став "тілом" Конституції. Відповідно, в КС немає повноважень визнавати неконституційною частину Конституції, підкреслив він. «Що ж робити суду, одержавши таке звернення? Не прийняти (як це вже мало місце бути). Або прийняти і дати йому оцінку. Припустимо, таку: так, при ухваленні закону були допущені процедурні порушення, але ці порушення не мають правових наслідків», - вважає С.ВЛАСЕНКО.
На його думку, якщо КС вважає якісь положення документа сумнівними, то має звертатися - як будь-який інший орган, установа, організація - у ВР, вказавши на можливу некоректність. «Далі – питання волі ВР. Ось це – єдина, більш-менш юридична конструкція», - підкреслив С.ВЛАСЕНКО.