БЮТ: процедура скасування правок до Конституції рішенням КС неможлива

Народний депутат від БЮТ, юрист Сергій ВЛАСЕНКО наполягає, що процедура скасування правок до Конституції рішенням Конституційного Суду неможлива.

Про це він заявив в інтерв`ю LB.ua.

«Процедура скасування правок до Конституції рішенням КСУ неможлива. У КСУ таких повноважень немає і бути не може», - підкреслив С.ВЛАСЕНКО.

За його словами, влада була змушена звернутися з приводу зміни Конституції в КС, тому що у Верховній Раді для цього немає 300 голосів.

Разом з тим С.ВЛАСЕНКО вважає, що КС не мав приймати до розгляду подання щодо політреформи-2004. Зокрема, він пояснив, що в травні 2006 року закон 2222 (про політреформу) перестав існувати, він став "тілом" Конституції. Відповідно, в КС немає повноважень визнавати неконституційною частину Конституції, підкреслив він. «Що ж робити суду, одержавши таке звернення? Не прийняти (як це вже мало місце бути). Або прийняти і дати йому оцінку. Припустимо, таку: так, при ухваленні закону були допущені процедурні порушення, але ці порушення не мають правових наслідків», - вважає С.ВЛАСЕНКО.

На його думку, якщо КС вважає якісь положення документа сумнівними, то має звертатися - як будь-який інший орган, установа, організація - у ВР, вказавши на можливу некоректність. «Далі – питання волі ВР. Ось це – єдина, більш-менш юридична конструкція», - підкреслив С.ВЛАСЕНКО.