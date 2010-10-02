Литвин: ніяких змін у Конституції не буде, крім однієї

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що згідно законодавства, парламентські вибори в Україні повинні відбутися в березні 2012 року.

Про це він заявив, виступаючи на 7-й Ялтинській щорічній зустрічі в суботу в Лівадії, передає кореспондент УНІАН.

«Вибори повинні відбутися через 5 років, але є одна обставина, де чітко зафіксовано, що за Конституцією 1996 року вибори відбуваються в березні останнього року повноважень Верховної Ради України. Тобто висновок: ці вибори повинні відбутися за чинною Конституцією в березні 2012 року», - сказав спікер.

Щодо змін в Конституції, В.ЛИТВИН заявив, що їх не буде, окрім однієї.

«Я хочу всіх заспокоїти. Ніяких змін в Конституції не буде, окрім однієї – потрібно чітко зафіксувати термін - 5 років парламенту, місцевих органів влади і передбачити перехідні положення, в яких зафіксувати терміни роботи нинішньої влади, – президента, Верховної Ради і місцевих органів (влади – УНІАН), які будуть обрані», - зазначив спікер.

В Конституції 1996 року написано, що вибори відбуваються в останню неділю березня четвертого року повноважень Верховної Ради, тоді як В.ЛИТВИН стверджував, що йдеться про березень останнього року повноважень.

На запитання журналістів про цю невідповідність В.ЛИТВИН відповів: "Ми радилися з юристами - закон не може мати зворотної сили в частині обрання Верховної Ради".

За його словами, нова Конституція зменшує термін повноважень президента Віктора ЯНУКОВИЧА, який вступив на посаду в лютому 2010 року. А за Конституцією, тепер наступні вибори повинні відбутися в жовтні 2014 року.

Тому, на думку В.ЛИТВИНА, президент і Верховна Рада підуть один одному на зустріч і сформулюють перехідні положення так, щоб і нинішній президент, і нинішній парламент мали повну п`ятирічну каденцію.