Кваснєвський дав пораду Україні: потрібен розумний виборець

Процеси, які відбуваються в Україні, Європі та Росії – це частина процесу глобалізації, і тому перспективи України нерозривно пов’язані з глобальними викликами та можливостями, що відкриває сучасний світ.

На цьому наголосив голова Правління YES Александр КВАСНЄВСЬКИЙ, завершуючи 7-й щорічний форум Ялтинської європейської стратегії, повідомили УНІАН у прес-службі Віктора ПІНЧУКА.

«Вам потрібно зрозуміти, яку роль ви хочете відігравати в цьому глобалізованому, багатосторонньому світі. Це повинно змінити ваш підхід, ваш погляд на речі. Глобалізація – це процес, який ми не можемо зупинити. Ми нерозривно пов’язані з ним», - підкреслив А.КВАСНЄВСЬКИЙ.

На його думку, вибір між Сходом та Заходом для України не такий вже й важливий.

«Будь-який український президент повинен знайти баланс між Росією та ЄС. Складність в іншому – яким має бути цей баланс, як його визначити, як описати», - уточнив політик.

Він закликає Україну та українців повірити у свої сили і не відмовлятися від європерспектив, тому що євроінтеграція України – це об’єктивна вимога часу.

«Українці повинні вірити у свою власну силу, своє майбутнє. Тому що у вас є потенціал. Ми можемо довго обговорювати, чи потрібна нам в ЄС Туреччина. Але в один чудовий момент ми попросимо турок вступити до Євросоюзу. Так ось, наступить і той день, коли ми прохатимемо вас, українців, вступити до ЄС. Тому що ви нам потрібні», - заявив А.КВАСНЄВСЬКИЙ.

«Разом з тим, це не відміняє необхідності реформ, які має провести Україна. Потрібно вирішувати проблеми та виконувати зобов’язання. Що дуже важливо – ви маєте створити громадянське суспільство. Вам потрібна активність народу, вам потрібен розумний виборець, розумний електорат, який контролює роботу системи і голосує свідомо», - додав політик.

Довідка УНІАН. Ялтинська Європейська стратегія (YES) – міжнародна незалежна організація, заснована в 2004 році українським бізнесменом та громадським діячем В.ПІНЧУКОМ.

Метою організації є сприяння розвитку справедливої, демократичної та успішної України; допомога країні у здійсненні реформ та підтримка її євроінтеграційних прагнень.