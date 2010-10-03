Зварич: послухайте, що кажуть комуністи

Народний депутат від НУ-НС, міністр опозиційного уряду Роман ЗВАРИЧ прогнозує, що рішення про скасування політичної реформи значно похитне стійкість ще донедавна існуючої коаліції.

Про це він заявив в ефірі 5-го каналу в неділю.

"Я думаю, що зараз ви будете бачити щілини в команді недавньої коаліції. Щілини вже зараз дуже очевидні. Послухайте дуже уважно. як говорить голова Верховної Ради України. Не помічається в його голосі якесь дуже велике задоволення від цього рішення. Послухайте, що говорять комуністи", - сказав Р.ЗВАРИЧ.

За його словами, перевіркою на міцність нинішньої провладної команди стане і розгляд проекту Податкового Кодексу. Він нагадав, що у парламенті є депутати-бізнесмени від Партії регіонів і саме на них негативно може відобразитися ухвалення проекту Податкового Кодексу, що пропонує уряд.

"Я переконаний, що буде дуже велике незадоволення, буде намагання з боку не опозиції, а з боку тих людей, які мають бізнесові інтереси, намагання відволікти увагу і зволікати з його розглядом. А може навіть і будуть голосувати проти", - додав Р.ЗВАРИЧ.