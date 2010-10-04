Зварич: на який термін обираються місцеві ради, ніхто не знає

Народний депутат України, міністр опозиційного уряду Роман ЗВАРИЧ заявляє, що наразі нікому не зрозуміло, на якій термін обиратимуться депутати місцевих рад на виборах 31 жовтня 2010 року у зв’язку зі скасуванням політреформи.

Про це він заявив в ефірі 5-го каналу.

"Я не знаю. Ви мене питаєте такі речі, на які можна дати відповіді, якщо було б зрозуміло, в якому правовому полі ми живемо", - сказав він.

За словами Р.ЗВАРИЧА, за існуючих умов можна було б як наводити аргументи, що депутати на місцях обиратиммуться на 5 років, так і те, що тільки на 4-річний термін. "Тому я і кажу, що ми опинилися в ситуації правового хаосу, коли кожен може трактувати речі з рівнозначною аргументацією", - сказав він.

Так само, додав Р.ЗВАРИЧ, виникає і проблема довкола терміну обрання депутатів Верховної Ради. За його словами, навіть якщо уявити, що наступні вибори відбудуться восени 2012 року, то незрозуміло, яким чином буде врегульовано питання їхніх повноважень.

Р.ЗВАРИЧ зауважив, що Конституція 1996 року передбачає, що вибори до ВР мають відбуватися в останню неділю березня четвертого року повноважень. Таким чином, додав він, парламент, який буде обраний у 2012 році, навіть не матиме повноважень і на 4 роки.